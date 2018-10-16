Самая сильная команда в Премьер-лиге за последние двадцать лет. Такой статус обязывает к победам и совершенству.

На протяжении всей своей истории «Манчестер Юнайтед» выковал себе репутацию команды, которая никогда не сдается. Будь это гол, забитый Уле Гуннаром Сульшером в ворота мюнхенской «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов в 1999 году, или матч в последний день сезона за двадцатый чемпионский титул Премьер-лиги, футболисты команды руководствуются одним и тем же девизом: «Никогда не сдаваться под натиском».

«Манчестер Юнайтед» стал явлением на мировой футбольной сцене – синонимом победы и образцом захватывающей игры. Самый титулованный английский клуб 20 раз становился чемпионом Премьер-лиги, 12 раз завоевывал Кубок Англии, трижды побеждал в Лиге чемпионов. К успеху его приводили футболисты с величайшими именами, в том числе сэр Бобби Чарльтон, Эрик Кантона, Уэйн Руни и многие другие.