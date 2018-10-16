 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ЧАСТИЦА ИСТОРИИЧАСТИЦА ИСТОРИИ

Самая сильная команда в Премьер-лиге за последние двадцать лет. Такой статус обязывает к победам и совершенству.

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На протяжении всей своей истории «Манчестер Юнайтед» выковал себе репутацию команды, которая никогда не сдается. Будь это гол, забитый Уле Гуннаром Сульшером в ворота мюнхенской «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов в 1999 году, или матч в последний день сезона за двадцатый чемпионский титул Премьер-лиги, футболисты команды руководствуются одним и тем же девизом: «Никогда не сдаваться под натиском».

«Манчестер Юнайтед» стал явлением на мировой футбольной сцене – синонимом победы и образцом захватывающей игры. Самый титулованный английский клуб 20 раз становился чемпионом Премьер-лиги, 12 раз завоевывал Кубок Англии, трижды побеждал в Лиге чемпионов. К успеху его приводили футболисты с величайшими именами, в том числе сэр Бобби Чарльтон, Эрик Кантона, Уэйн Руни и многие другие. 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ИСТОРИЯmobile_title_border

UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuerzoom in the picture

Четыре футболиста «Манчестер Юнайтед». 
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuerzoom in the picture

Жан-Клод Бивер и Ричард Арнольд .
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuerzoom in the picture

представляют эксклюзивные часы.
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuerzoom in the picture

360-градусное партнерство.
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuerzoom in the picture

С Алеком Монополи.
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuer
Четыре футболиста «Манчестер Юнайтед». 
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuer
Жан-Клод Бивер и Ричард Арнольд .
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuer
представляют эксклюзивные часы.
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuer
360-градусное партнерство.
UNVEILING TWO EXCLUSIVE TAG HEUER SPECIAL EDITION MANCHESTER UNITED WATCHES - TAG Heuer
С Алеком Монополи.
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ЗНАКОМСТВОmobile_title_border

Партнерство «Манчестер Юнайтед» и TAG Heuer – TAG Heuer
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Партнерство «Манчестер Юнайтед» и TAG Heuer

Об уникальном партнерстве было объявлено на церемонии, где присутствовали глава отдела маркетинга часового и ювелирного подразделения концерна LVMH в Большом Китае Лоик Бивер, генеральный менеджер TAG Heuer в Большом Китае Лео Пун и два ключевых игрока команды «Манчестер Юнайтед» – Пак Чи Сон и Денис Ирвин. Теперь наш бренд – #ОфициальныйХронометрист и #ОфициальныеЧасы выдающегося футбольного клуба!

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TAG HEUER Manchester United часы - TAG HEUER
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЧАСОВ TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45 MANCHESTER UNITED

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«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ЧАСЫ, ПОРОЖДЕННЫЕ ВДОХНОВЕНИЕМmobile_title_border

МАНУФАКТУРА

TAG HEUER CARRERA

  • Calibre HEUER 01
  • Автоматический хронограф
  • 100 M - ∅45 мм
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ХРОНОГРАФЫ

TAG HEUER FORMULA 1

  • 200 М - ∅43 мм
Открыть для себяthe_watch ДОБАВИТЬ В СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
TAG HEUER CARRERA

TAG HEUER CARRERA

  • Calibre HEUER01
  • Автоматический хронограф
  • 100 М - ∅45 мм
Открыть для себяthe_watch ДОБАВИТЬ В СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
TAG HEUER CONNECTED MODULAR

TAG HEUER CONNECTED MODULAR

  • 50 M - ∅45 мм
Открыть для себяthe_watch ДОБАВИТЬ В СПИСОК ЖЕЛАНИЙ
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

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